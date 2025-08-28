На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Ставрополье после обысков задержан руководитель Региональной тарифной комиссии

ФСБ Ставрополья задержала председателя Региональной тарифной комиссии Казакова
Сотрудники регионального ФСБ и краевого Главка провели накануне, 27 августа, обыски в доме и на рабочем месте у председателя Региональной тарифной комиссии Ставрополья Алексея Казакова. Об этом сообщает издание «Блокнот Ставрополь», ссылаясь на собственный источник.

Как сообщил источник, по итогам обысков чиновника задержали. Казаков проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу, связанному с хищением у «ДНК Снаб» и ООО «Инженерные коммуникации МСК» 20 млн рублей.

В ФСБ никак не прокомментировали арест Казакова, отмечает издание.

Накануне суд арестовал врио замгубернатора Курской области по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Врио замгубернатора был задержан 25 августа по подозрению в хищении бюджетных средств при возведении фортификационных объектов, где ранее занимал должность вице-губернатора. Против него дали показания ранее задержанные чиновники Алексей Сошников и Рустэм Зайнуллин. Точная сумма ущерба официально не раскрывается, по данным ТАСС она составляет около 1 млрд рублей, однако Telegram-каналы сообщают о возможных 3 млрд рублей.

Ранее силовики провели обыски у вице-губернатора Брянской области.

