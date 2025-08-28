На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер представил новое приложение для инвестиций

В App Store появилось новое официальное приложение «СберИнвестиций»
leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

Официальное приложение «СберИнвестиций» под названием DriveInvest появилось в App Store, сообщает пресс-служба Сбера.

В Сбере отметили, что благодаря простой форме заявки и понятным инструментам анализа приложение подойдет не только опытным, но и начинающим инвесторам. Также был полностью переработан раздел «Рынок», в котором появились 3 вкладки для быстрой навигации в событиях на рынке.

Как отметил лидер трайба «СберИнвестор» Сбербанка Максим Чекмарев, более миллиона пользователей ежемесячно совершают сделки через приложение Сбера.

«Мы стремились сделать обновление максимально удобным и интуитивно понятным, уделив особое внимание комфорту новичков», — сказал он.

Также Сбер рекомендовал клиентам как можно быстрее установить приложение, пока оно находится в App Store.

