На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России может появиться совет по развитию архитектурного кода страны

Алексей Жарич: архитектурный код страны формирует образ эпохи
true
true
true
close
Пресс-служба Национального центра «Россия»

Архитектурный код страны формирует образ эпохи, заявил заместитель начальника администрации президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич в рамках круглого стола «Градостроительный и архитектурный код России» в национальном центре «Россия».

«Архитектурный код также закрепит образ России как страны-цивилизации, которая самостоятельно формирует духовно-нравственные ценности», — отметил он.

По словам директора по развитию городской среды «ДОМ.РФ» Антона Финогенова, архитектура и градостроительное проектирование играют важную роль в национальном развитии.

«Оно влияет на миграционные и демографические процессы и указывает на необходимость сбалансированного пространственного развития», — сказал он.

Также губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов подчеркнул, что в регионах нужно создавать условия, чтобы специалисты видели там свое будущее.

«Большую роль в этом играют мастер-планы городов, инфраструктура и, как следствие, качество жизни. Объекты должны быть не только надежными, но и красивыми», — сказал он.

Идею создания экспертного совета по развитию архитектурного кода страны поддержал и исполнительный директор клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

«Сейчас назрела необходимость закрепления смыслов и элементов визуализации в едином документе для последующего применения в архитектурных решениях социальных, общественных, транспортных и иных зданиях», — сказал он.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами