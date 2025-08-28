В России может появиться совет по развитию архитектурного кода страны

Архитектурный код страны формирует образ эпохи, заявил заместитель начальника администрации президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич в рамках круглого стола «Градостроительный и архитектурный код России» в национальном центре «Россия».

«Архитектурный код также закрепит образ России как страны-цивилизации, которая самостоятельно формирует духовно-нравственные ценности», — отметил он.

По словам директора по развитию городской среды «ДОМ.РФ» Антона Финогенова, архитектура и градостроительное проектирование играют важную роль в национальном развитии.

«Оно влияет на миграционные и демографические процессы и указывает на необходимость сбалансированного пространственного развития», — сказал он.

Также губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов подчеркнул, что в регионах нужно создавать условия, чтобы специалисты видели там свое будущее.

«Большую роль в этом играют мастер-планы городов, инфраструктура и, как следствие, качество жизни. Объекты должны быть не только надежными, но и красивыми», — сказал он.

Идею создания экспертного совета по развитию архитектурного кода страны поддержал и исполнительный директор клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

«Сейчас назрела необходимость закрепления смыслов и элементов визуализации в едином документе для последующего применения в архитектурных решениях социальных, общественных, транспортных и иных зданиях», — сказал он.