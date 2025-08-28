На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Владивостоке четырехлетний турист из Китая выпал из окна гостиницы

Во Владивостоке врачи спасли мальчика из Китая, выпавшего из окна гостиницы
true
true
true
close
КГАУЗ ВКБ №2

Во Владивостоке врачи Тысячекоечной больницы спасли четырехлетнего мальчика, который выпал из окна гостиницы. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.

В посте отмечается, что семья пострадавшего приехала в город в рамках туристического тура. Мальчик выпал из окна четвертого этажа 25 августа, его госпитализировали с ушибленной раной лица, переломом височной кости черепа, эпидуральной и субдуральной пластинчатой гематомой (скоплением крови внутри черепа), не требовавшей хирургического вмешательства. Первые сутки пострадавший находился в реанимации.

«Сегодня ребенок находится в удовлетворительном состоянии, динамика положительная, гематомы постепенно рассасываются благодаря подобранному лечению», — рассказала врач-нейрохирург Оксана Суздалева.

В больнице призвали родителей проявлять повышенную бдительность, когда речь идет о безопасности детей.

26 августа в Советском районе Воронежа школьник убирался на балконе и упал с четвертого этажа. Пострадавший выжил, он был доставлен в отделение реанимации в тяжелом состоянии. По факту произошедшего доследственную проверку начал региональный СК.

Ранее российские врачи выходили девочку весом 480 граммов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами