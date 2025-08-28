Во Владивостоке четырехлетний турист из Китая выпал из окна гостиницы

Во Владивостоке врачи спасли мальчика из Китая, выпавшего из окна гостиницы

Во Владивостоке врачи Тысячекоечной больницы спасли четырехлетнего мальчика, который выпал из окна гостиницы. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.

В посте отмечается, что семья пострадавшего приехала в город в рамках туристического тура. Мальчик выпал из окна четвертого этажа 25 августа, его госпитализировали с ушибленной раной лица, переломом височной кости черепа, эпидуральной и субдуральной пластинчатой гематомой (скоплением крови внутри черепа), не требовавшей хирургического вмешательства. Первые сутки пострадавший находился в реанимации.

«Сегодня ребенок находится в удовлетворительном состоянии, динамика положительная, гематомы постепенно рассасываются благодаря подобранному лечению», — рассказала врач-нейрохирург Оксана Суздалева.

В больнице призвали родителей проявлять повышенную бдительность, когда речь идет о безопасности детей.

26 августа в Советском районе Воронежа школьник убирался на балконе и упал с четвертого этажа. Пострадавший выжил, он был доставлен в отделение реанимации в тяжелом состоянии. По факту произошедшего доследственную проверку начал региональный СК.

