В Севастополе спасли упавшего с 15-метровой высоты туриста

В Севастополе спасли туриста, упавшего с 15-метровой скалы на мысе Фиолент

В Крыму 23-летний турист сорвался с 15-метровой высоты и получил серьезные травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Севастополя.

ЧП произошло на популярном среди туристов мысе Фиолент в Севастополе. 23-летний мужчина упал с высоты 15 метров, получив черепно-мозговую травму, перелом ноги и множественные ушибы.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты поисково-спасательного отряда «Юг» вместе с коллегами из подразделения «Таврос». Спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и организовали эвакуацию. Из-за сложного рельефа местности было принято решение транспортировать травмированного туриста водным путем. На катере его доставили в Балаклаву, где уже дежурила машина скорой медицинской помощи.

Во время спасательной операции помощь потребовалась и другой туристке — девушка не могла самостоятельно подняться из-за панического страха высоты. Спасатели успешно эвакуировали и ее. Пострадавший был передан медикам.

Ранее в Красноярске мужчина упал со смотровой площадки и пролетел 70 метров.