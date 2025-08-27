На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Севастополе спасли упавшего с 15-метровой высоты туриста

В Севастополе спасли туриста, упавшего с 15-метровой скалы на мысе Фиолент
true
true
true
close
Telegram-канал Правительство Севастополя

В Крыму 23-летний турист сорвался с 15-метровой высоты и получил серьезные травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Севастополя.

ЧП произошло на популярном среди туристов мысе Фиолент в Севастополе. 23-летний мужчина упал с высоты 15 метров, получив черепно-мозговую травму, перелом ноги и множественные ушибы.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты поисково-спасательного отряда «Юг» вместе с коллегами из подразделения «Таврос». Спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и организовали эвакуацию. Из-за сложного рельефа местности было принято решение транспортировать травмированного туриста водным путем. На катере его доставили в Балаклаву, где уже дежурила машина скорой медицинской помощи.

Во время спасательной операции помощь потребовалась и другой туристке — девушка не могла самостоятельно подняться из-за панического страха высоты. Спасатели успешно эвакуировали и ее. Пострадавший был передан медикам.

Ранее в Красноярске мужчина упал со смотровой площадки и пролетел 70 метров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами