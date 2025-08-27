На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Специалисты ремонтируют двигатель самолета, экстренно севшего в Нижневартовске

В Нижневартовске ремонтируют двигатель экстренно севшего самолета Лондон-Пекин
Специалисты приступили к ремонту двигателя самолета, совершившего экстренную посадку в аэропорту Нижневартовска (ХМАО-Югра) из-за технической неисправности. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Лондон — Пекин, сообщает Федеральная таможенная служба.

Для устранения неисправности используется специализированная техническая аптечка. Тюменские таможенники оформили техническую посадку и готовы обеспечить таможенные процедуры в случае необходимости доставки дополнительных запасных частей из-за рубежа.

«Если для ремонта понадобится доставка дополнительных иностранных запасных частей, то будет принято решение об их таможенном декларировании и о проведении таможенного контроля», — сообщил и.о. начальника тюменской таможни Алексей Тимановский.

Пассажирский самолет Boeing 777, летевший из Великобритании в Китай, неожиданно приземлился в ХМАО 26 августа. Причина — отказ одного из двигателей. Более 250 пассажиров, в числе которых 20 детей, около шести часов держали в салоне лайнера, а затем допустили в международный сектор местного аэропорта и пообещали «накормить русской едой». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее самолет, выполняющий рейс Стокгольм — Париж, совершил аварийную посадку.

