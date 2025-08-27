На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии двух пенсионеров осудили за обман депутата

В Башкирии два пенсионера получили срок за попытку обмануть депутата
true
true
true

Два пенсионера из Башкирии получили срок за попытку обмануть депутата Курултая на $300 тыс. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Отмечается, что 69-летний экс-гендиректор «Башкирнефти» и бывший глава Архангельского района Гимран Габитов вместе с 71-летним бизнесменом Лечи Абухаджиевым вымогали у депутата от КПРФ Вадима Старова деньги в обмен на компромат.

Потерпевший обратился в полицию. В итоге суд вынес обвинительный приговор и назначил им наказание в виде четырех лет и четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Пострадавший депутат Вадим Старов задекларировал в 2021 году доход всего 380 тысяч рублей.

До этого в Курске за вымогательство и похищение людей задержали полицейского и двоих местных жителей. По версии следствия, фигуранты требовали у одного из пострадавших деньги в размере 300 тысяч рублей, угрожая применить силу. Опасаясь за свою жизнь, мужчина перевел одному из подозреваемых часть суммы.

Ранее россиян предупредили об использовании мошенниками ИИ для обмана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами