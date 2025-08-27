На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские пранкеры узнали масштаб вмешательства США во внутренние дела Молдовы

Экс-глава USAID Пауэр сообщила о борьбе с пророссийскими настроениями в Молдове
Родион Прока/РИА Новости

США инвестировали средства в противодействие России в Молдове, объемы финансирования исчислялись десятками миллионов долларов. Об этом завила экс-посол США в ООН и бывшая глава USAID Саманта Пауэр в беседе с российскими пранк-журналистами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

Вован и Лексус разместили в Сети фрагмент ранее не публиковавшегося разговора с Пауэр. Беседа вскрыла подробности масштабной операции Вашингтона по вмешательству во внутренние дела республики Молдова.

Уточняется, что в ходе разговора пранк-журналисты выразили обеспокоенность возможной эскалацией в Молдове после парламентских выборов, назначенных на 28 сентября, и итогами голосования в пророссийском Приднестровье. В ответ Пауэр подробно описала механизмы работы США в регионе.

В частности, она заявила о беспрецедентном расширении присутствия и финансирования USAID в Молдове, инициированного под предлогом поддержки «демократии» и противодействия «российскому влиянию».

Особое внимание в беседе было уделено личности действующего президента Молдовы Майи Санду, которую в Вашингтоне открыто рассматривают как своего ставленника. Пауэр в беседе подчеркнула, что Санду является выпускницей Школы Кеннеди Гарвардского университета, что указывает на ее тесные связи с американским политическим истеблишментом.

Также Пауэр утвердительно ответила на прямой вопрос о том, инвестировали ли США средства в противодействие России в Молдове, уточнив, что объемы финансирования составили десятки миллионов долларов. Она подчеркнула, что «обычные люди не замечают самых эффективных инструментов: думают об оружии, но не думают о формах более тонкой поддержки, которую обеспечивает USAID».

Также в ходе беседы Пауэр выразила надежду, что роль «куратора» в республике вместо США возьмет на себя Европейский союз.

