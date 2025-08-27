Польское издание уволило украинского журналиста, назвавшего Навроцкого «паханом»

Польский портал Obserwator Międzynarodowy уволил украинского журналиста Виталия Мазуренко, назвавшего президента республики Кароля Навроцкого «паханом». Об этом сообщается на сайте издания.

В заявлении говорится, что Obserwator Międzynarodowy «категорически не принимает и не терпит подрыва авторитета должности главы государства».

«Наши ценности основываются на честной журналистике, ответственности за слово и полном уважении к институтам Польского государства и его представителей», — подчеркивается в публикации.

В тексте отмечается, что издание примет меры, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем.

27 августа украинский журналист Виталий Мазуренко в эфире польского телеканала Polsat News сравнил президента республики Кароля Навроцкого с криминальным авторитетом в тюрьме. В ответ ведущая программы призвала мужчину извиниться за свои слова, заявив, что он пересек черту. Однако журналист не стал этого делать, вместо этого еще раз оскорбив польского лидера.

На этом фоне ряд политиков в Польше осудили Мазуренко и потребовали от Украины официальных извинений. Среди них — заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский. В своих социальных сетях он написал, журналисту стоит поблагодарить Варшаву за гостеприимство и отправиться на фронт, чтобы «по-настоящему поддержать» Киев.

Ранее Навроцкий предложил законодательно уравнять бандеровскую и фашистскую символики.