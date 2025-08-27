На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Польское издание уволило украинского журналиста, назвавшего Навроцкого «паханом»

В Польше уволили украинского журналиста Мазуренко, оскорбившего Навроцкого
true
true
true
close
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Польский портал Obserwator Międzynarodowy уволил украинского журналиста Виталия Мазуренко, назвавшего президента республики Кароля Навроцкого «паханом». Об этом сообщается на сайте издания.

В заявлении говорится, что Obserwator Międzynarodowy «категорически не принимает и не терпит подрыва авторитета должности главы государства».

«Наши ценности основываются на честной журналистике, ответственности за слово и полном уважении к институтам Польского государства и его представителей», — подчеркивается в публикации.

В тексте отмечается, что издание примет меры, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем.

27 августа украинский журналист Виталий Мазуренко в эфире польского телеканала Polsat News сравнил президента республики Кароля Навроцкого с криминальным авторитетом в тюрьме. В ответ ведущая программы призвала мужчину извиниться за свои слова, заявив, что он пересек черту. Однако журналист не стал этого делать, вместо этого еще раз оскорбив польского лидера.

На этом фоне ряд политиков в Польше осудили Мазуренко и потребовали от Украины официальных извинений. Среди них — заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский. В своих социальных сетях он написал, журналисту стоит поблагодарить Варшаву за гостеприимство и отправиться на фронт, чтобы «по-настоящему поддержать» Киев.

Ранее Навроцкий предложил законодательно уравнять бандеровскую и фашистскую символики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами