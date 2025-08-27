На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, что посетитель «Крокуса» смог оказать сопротивление одному из террористов

ТАСС: посетитель «Крокуса» отправил в нокаут одного из террористов
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Двоим посетителям «Крокус Сити Холла» удалось на недолгое время нейтрализовать одного из напавших на концертный зал террористов. Об этом ТАСС сообщил участник проходящего над террористами судебного процесса.

По его словам, террорист замешкался после того, как у него то ли закончились патроны в автомате, то ли заклинило оружие. Воспользовавшись этой заминкой, один из посетителей не растерялся и схватил оружие террориста, а второй одним ударом отправил нападавшего в нокаут, выключив его на некоторое время. В результате этого мужественного поступка группа людей смогла покинуть место теракта.

24 августа сообщалось, что инспекторы дорожно-патрульной более 30 раз выстрелили по машине Renault Symbol, на которой пытались скрыться исполнители теракта в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта 2024 года вооруженная группа напала на зрителей в «Крокусе» перед началом выступления рок-группы «Пикник». Террористы ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, позже прогремели взрывы и в зале начался пожар.

Ранее сообщалось, что один из исполнителей теракта в «Крокусе» улыбался, когда стрелял в людей.

Теракт в «Крокус Сити Холле»
