Мужчина две недели пил только воду из пруда и смог выжить в дикой местности

В Канаде мужчина две недели выживал в дикой местности без еды и теплых вещей

Канадец провел почти две недели в дикой местности без еды и выжил. Об этом сообщает CTV News.

Житель Британской Колумбии ушел в одиночный поход и последний раз связывался с близкими 27 июля, однако о его пропаже стало известно лишь 31 июля. Спасатели и полиция начали поиски, и спустя несколько дней нашли его грузовик, а потом с помощью вертолета обнаружили самого мужчину примерно в 50 километрах от Уильямс-Лейк.

39-летний турист серьезно не пострадал, но был очень слаб и, по словам спасателей, возможно, не продержался бы дольше суток без помощи. Мужчина пил только воду из пруда и утеплялся, набивая одежду травой. Рядом с ним был камень с надписью «Помогите» с обеих сторон, а также сделанное им укрытие из земли и веток.

Спасатели отметили, что он правильно поступил, оставшись на месте и не пытаясь самостоятельно добраться до цивилизации, а просто ждал помощи. Они также посоветовали людям, отправляющимся в отдаленные места, обязательно брать с собой спутниковое устройство для вызова спасателей.

Ранее мать с сыном заблудились во время сбора ягод и пять дней выживали в Карелии.