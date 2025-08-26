Союз туриндустрии отреагировал на блокировку телефонов россиян в Турции

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Shutterstock

Российские туроператоры не получали жалоб от отдыхающих в Египте россиян по поводу блокировок смартфонов. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

«На данный момент мы не получали жалобы от туристов на блокировку связи в Египте», — сказала управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.

По ее словам, процесс настройки мобильной связи в Египте еще отлаживается. Она посоветовала туристам заранее устанавливать eSIM — это дешевле и удобнее, чем местная SIM-карта.

Пресс-служба туроператора Fun&Sun сообщила, что новый закон Египта предусматривает блокировку смартфона спустя 90 дней после активации египетской SIM-карты, если устройство не было зарегистрировано в официальном приложении Telephony. В компании посоветовали российским туристам брать с собой устройство, где в этом году не использовалась египетская сим-карта и пользоваться роумингом.

В РСТ отметили, что владельцы заблокированных устройств могут заранее скачать приложение Telephony, а при въезде в Египет зарегистрировать телефон, подключившись к Wi-Fi в аэропорту. Если телефон уже попал в «черный список», владельцу, вероятно, придется заплатить пошлину, которая может достигать 40% стоимости аппарата, предупредили в союзе.

Сегодня Telegram-канал SHOT писал, что в Египте продолжают массово блокировать телефоны российских туристов, несмотря на обещания властей не трогать устройства первые 90 дней пребывания. По информации канала, трудности с мобильной связью возникли у десятков отдыхающих на курортах Шарм-эль-Шейха и Хургады. Так, одна из пострадавших рассказала, что ранее дважды посещала Египет, используя разные телефоны, но на этот раз оба ее устройства оказались заблокированы.

Ранее в Египте произошли перебои со связью и интернетом из-за пожара в офисе Telecom Egypt.

