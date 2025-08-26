На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Египте продолжают блокировать телефоны российских туристов

SHOT: российские туристы жалуются на массовую блокировку смартфонов в Египте
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

В Египте продолжают массово блокировать телефоны российских туристов, несмотря на обещания властей не трогать устройства первые 90 дней пребывания. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, трудности с мобильной связью возникли у десятков отдыхающих на курортах Шарм-эль-Шейха и Хургады. Так, одна из пострадавших рассказала, что ранее дважды посещала Египет, используя разные телефоны, но на этот раз оба ее устройства оказались заблокированы.

Проблема затронула даже тех отдыхающих, кто уже ездил в страну и использовал египетские SIM-карты. Российские номера в роуминге практически не работают, отмечают туристы.

Чтобы восстановить работу телефонов, туристам предлагают оплатить штрафы: примерно 1,2 тыс. рублей за старый аппарат и около 12 тыс. рублей за новый. Разблокировать смартфоны можно в отделениях связи прямо в аэропортах, однако из-за больших очередей многие отдыхающие не успевают пройти процедуру.

В этом году египетское правительство приняло закон, требующий отключать новые телефоны от местных сотовых сетей в течение 90 дней, если они не пройдут официальную регистрацию.

Попытки снять блокировку через приложение Telephony или официальный сайт терпят неудачу из-за технических сбоев. В то же время местные предприниматели нашли способ заработать на ситуации, предлагая российским туристам модемы с 4G-интернетом за $35 (около 3 тыс. рублей), чтобы те могли раздавать Wi-Fi на свои заблокированные устройства.

Ранее в Египте произошли перебои со связью и интернетом из-за пожара в офисе Telecom Egypt.

