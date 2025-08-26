На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Два школьника из российского села украли чужих куриц и коз, чтобы создать свою ферму

В Красноярском крае подростки украли чужих куриц и коз, чтобы создать ферму
true
true
true
close
ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярском крае два мальчика в возрасте 13-ти и 14-ти лет украли чужих животных, чтобы создать собственную ферму. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что два школьника из села Березовское решили заняться разведением сельскохозяйственных животных. В один из вечеров они похитили семь кур и одного петуха общей стоимостью в 4 тысячи рублей из чужого загона, совершив три захода. Затем подростки проникли в помещение к другому жителю села и увели двух коз, оцененных в 40 тысяч рублей.

Полицейские по горячим следам установили и задержали подозреваемых, изъяли животных и вернули их владельцам. В отношении 14-летнего подростка возбуждены два уголовных дела по ч. 1 и 2 ст. 158 УК РФ — кража. Второй участник не достиг возраста уголовной ответственности. В отношении обоих собраны материалы для постановки на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее российский пчеловод украл из чужих ульев почти 170 кг меда и попался полиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами