Два школьника из российского села украли чужих куриц и коз, чтобы создать свою ферму

В Красноярском крае два мальчика в возрасте 13-ти и 14-ти лет украли чужих животных, чтобы создать собственную ферму. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что два школьника из села Березовское решили заняться разведением сельскохозяйственных животных. В один из вечеров они похитили семь кур и одного петуха общей стоимостью в 4 тысячи рублей из чужого загона, совершив три захода. Затем подростки проникли в помещение к другому жителю села и увели двух коз, оцененных в 40 тысяч рублей.

Полицейские по горячим следам установили и задержали подозреваемых, изъяли животных и вернули их владельцам. В отношении 14-летнего подростка возбуждены два уголовных дела по ч. 1 и 2 ст. 158 УК РФ — кража. Второй участник не достиг возраста уголовной ответственности. В отношении обоих собраны материалы для постановки на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

