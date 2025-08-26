На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский пчеловод украл из чужих ульев почти 170 кг меда и попался полиции

В Брянской области пчеловод украл из чужих ульев почти 170 кг меда
ГУ МВД России по Брянской области

В Брянской области 63-летний пчеловод обокрал чужие ульи на сумму более 104 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на пасеке в селе Бочарки Карачевского района. Владелец пасеки, проживающий в городе Сельцо, обнаружил после отпуска пропажу 56 гнездовых рамок с медом из 28 ульев. Общий вес похищенного меда составил 168 кг, а причиненный ущерб оценивается более чем в 104 тысячи рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого, им оказался житель поселка Радица-Крыловка, который проник на чужую пасеку и подменил заполненные рамки на пустые. Украденный мед был обнаружен полицейскими во время обыска на территории домовладения подозреваемого. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее новосибирские подростки украли улей с пчелами на Алтае, чтобы привезти родителям мед.

