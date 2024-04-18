Новосибирские подростки украли улей с пчелами на Алтае, чтобы привезти родителям мед

На Алтае подростки из Новосибирской области украли улей с пчелами, чтобы привезти родителям в подарок мед. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в курортном городе Белокурихи. Хозяин пасеки обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже улья с семьей пчел и сотами, наполненными медом.

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, что к преступлению причастны трое подростков. В краже заподозрили приехавших на учебно-тренировочные сборы несовершеннолетних в возрасте 14 и 16 лет.

Юноши рассказали полицейским, что пробрались на пасеку, полностью закутавшись в одежду, и похитили улей. Затем они вынули из него соты, а остальное выбросили в овраг. Поступок они объяснили желанием привезти родителям соты в качестве подарка.

Ущерб от действий подростков оценили в 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, несовершеннолетние находятся под подпиской о невыезде.

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