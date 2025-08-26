На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне рассказали, какие технологии ждут в будущем

В России 34% граждан ждут, что технологии будущего остановят старение
Deemerwha studio/Shutterstock/FOTODOM

Треть россиян (34%) надеются, что в будущем наука сможет остановить старение, передает проект «Сноб» со ссылкой на результаты исследования, проведенного платформой «Дзен» и издательством АСТ.

Выяснилось также, что виртуальная и дополненная реальность как часть повседневности интересуют 26% опрошенных. 23% респондентов ждут колонизации Луны и Марса, а 17% предполагают, что технический прогресс полностью изменит привычные профессии.

Треть участников исследования регулярно следят за новостями из области науки и технологическими новинками. Больше всего их увлекают искусственный интеллект, возобновляемая энергетика, «зеленые» технологии и космос.

Согласно недавнему опросу, проведенному финансовой онлайн-платформой WEBBANKIR, почти половина россиян (45,1%) используют искусственный интеллект (ChatGPT, YandexGPT и DeepSeek) в работе и повседневной жизни для поиска нужной информации в интернете.

Ранее в Совфеде заметили, что ИИ вытесняет ряд специалистов.

