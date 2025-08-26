Россиянин, насиловавший малолетних падчерицу и пасынка, получил 19 лет колонии

В Вологодской области вынесли приговор 29-летнему мужчине, который насиловал дочь и сына своей супруги. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Установлено, что инциденты происходили в городе Великом Устюге в период с 2017 по 2024 год и в 2024 году. Россиянин совершил четыре преступления в отношении своей несовершеннолетней падчерицы 2009 года рождения и одно преступление в отношении несовершеннолетнего пасынка 2008 года рождения. Его действия квалифицировали по п. «б» ч.4 ст.132, п. «б» ч.4 ст.131, п. «а» ч.3 ст.132, ч.1 ст.134, ч.1 ст.135 УК РФ.

Великоустюгский районный суд назначил подсудимому наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также принудительные меры медицинского характера. С виновного взыскано 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевших и более 46 тысяч рублей процессуальных издержек в пользу федерального бюджета.

