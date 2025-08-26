Футбольный матч отменили из-за гусиного помета на поле

Футбольный матч в Англии был отменен из-за необычной причины — гусиного помета на поле, пишет Mirror.

В первом дивизионе Объединенной футбольной лиги графств должна была состояться встреча между командами Spelthorne Sports и Wembley, однако судья признал поле небезопасным для игры и принял решение об отмене матча.

Клуб Wembley выразил свое разочарование в социальных сетях, написав, что причиной стали «слишком большие скопления гусиного помета на поле». Сообщение вызвало шквал шуток среди болельщиков и бывших игроков. Одни спрашивали, «видел ли судья поле заранее», другие вспоминали, как на юношеских матчах приходилось просто предупреждать детей «не глотать ничего лишнего». Бывшие арбитры отмечали, что подобные решения связаны с риском заражения, если загрязнения попадут в открытые раны у футболистов.

Клуб Spelthorne Sports позже сделал официальное заявление, пояснив, что проблема с гусями наблюдалась с самого начала сезона. По словам спортсменов, перед каждым матчем поле очищалось, и все игры до этого проходили по расписанию. Сообщается, что обе команды успели провести разминку, а за десять минут до начала матча судья при поддержке соперников настоял на отмене встречи, несмотря на дополнительную уборку.

Руководство клуба выразило сожаление по поводу сложившейся ситуации, отметив, что подобные трудности бывают и у других команд, а комментарии соперников в соцсетях «не способствуют конструктивному диалогу».

