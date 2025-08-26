На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Футбольный матч отменили из-за гусиного помета на поле

Mirror: футбольный матч в Англии отменили из-за гусиного помета, покрывшего поле
true
true
true
close
Shutterstock/imtmphoto

Футбольный матч в Англии был отменен из-за необычной причины — гусиного помета на поле, пишет Mirror.

В первом дивизионе Объединенной футбольной лиги графств должна была состояться встреча между командами Spelthorne Sports и Wembley, однако судья признал поле небезопасным для игры и принял решение об отмене матча.

Клуб Wembley выразил свое разочарование в социальных сетях, написав, что причиной стали «слишком большие скопления гусиного помета на поле». Сообщение вызвало шквал шуток среди болельщиков и бывших игроков. Одни спрашивали, «видел ли судья поле заранее», другие вспоминали, как на юношеских матчах приходилось просто предупреждать детей «не глотать ничего лишнего». Бывшие арбитры отмечали, что подобные решения связаны с риском заражения, если загрязнения попадут в открытые раны у футболистов.

Клуб Spelthorne Sports позже сделал официальное заявление, пояснив, что проблема с гусями наблюдалась с самого начала сезона. По словам спортсменов, перед каждым матчем поле очищалось, и все игры до этого проходили по расписанию. Сообщается, что обе команды успели провести разминку, а за десять минут до начала матча судья при поддержке соперников настоял на отмене встречи, несмотря на дополнительную уборку.

Руководство клуба выразило сожаление по поводу сложившейся ситуации, отметив, что подобные трудности бывают и у других команд, а комментарии соперников в соцсетях «не способствуют конструктивному диалогу».

Ранее в Польше вор пробрался в ресторан, украл приготовленного гуся и сбежал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами