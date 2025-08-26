СМИ узнали подробности иска о признании экстремистом экс-совладельца «Зимней вишни»

Экс-совладельца «Зимней вишни» и его отца сочли угрозой жизни и здоровью граждан

Экс-совладельца сгоревшего в 2018 году торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова и его отца Николая сочли объединением, представляющим «прямую угрозу жизни и здоровью граждан России, основам безопасности общества и государства». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием иска Генпрокуратуры.

Надзорное ведомство потребовало запретить деятельность объединения, а также обратить в доход Российской Федерации акции «Кондитерус Ком» – головной компании группы «КДВ», фабрики которой выпускают продукцию 40 торговых марок. В их числе «Бабкины семечки», «Кириешки», «Яшкино».

По данным ведомства, с 2022 года холдинг вывел за границу более 21 миллиарда рублей. Капитализация компании составляет 497 миллиардов рублей.

До этого стало известно, что Генпрокуратура РФ инициировала судебное разбирательство в Тверском районном суде Москвы с целью признания Дениса Штенгелова и его отца экстремистами. Судя по картотеке судов общей юрисдикции, дело получило официальную регистрацию 22 августа. В качестве основания для судебного процесса указана статья 13-я Федерального закона, регламентирующего противодействие экстремистской деятельности.

