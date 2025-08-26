На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ узнали подробности иска о признании экстремистом экс-совладельца «Зимней вишни»

Экс-совладельца «Зимней вишни» и его отца сочли угрозой жизни и здоровью граждан
true
true
true
close
Павел Стефанский/РИА Новости

Экс-совладельца сгоревшего в 2018 году торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова и его отца Николая сочли объединением, представляющим «прямую угрозу жизни и здоровью граждан России, основам безопасности общества и государства». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием иска Генпрокуратуры.

Надзорное ведомство потребовало запретить деятельность объединения, а также обратить в доход Российской Федерации акции «Кондитерус Ком» – головной компании группы «КДВ», фабрики которой выпускают продукцию 40 торговых марок. В их числе «Бабкины семечки», «Кириешки», «Яшкино».

По данным ведомства, с 2022 года холдинг вывел за границу более 21 миллиарда рублей. Капитализация компании составляет 497 миллиардов рублей.

До этого стало известно, что Генпрокуратура РФ инициировала судебное разбирательство в Тверском районном суде Москвы с целью признания Дениса Штенгелова и его отца экстремистами. Судя по картотеке судов общей юрисдикции, дело получило официальную регистрацию 22 августа. В качестве основания для судебного процесса указана статья 13-я Федерального закона, регламентирующего противодействие экстремистской деятельности.

Ранее агента Украины внесли в перечень экстремистов за подготовку теракта в ХМАО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами