Предприятие «Роснефти» наградили за вклад в решение значимых задач Оренбуржья

Компания «Оренбургнефть» (входит в комплекс «Роснефти») победила в конкурсе «Лидер экономики Оренбуржья», сообщает пресс-служба компании.

Также «Оренбургнефть» стала победителем в номинациях «Организация высокой социальной эффективности» и «Лучшее предприятие по работе с молодыми кадрами».

Награды вручались по результатам комплексной оценки экономических и социальных показателей, а также за вклад в решение общественно значимых задач региона.

В компании отметили, что «Оренбургнефть» является одним из крупнейших работодателей области, поддерживая более 13 тыс. рабочих мест.

Кроме того, компания применяет отечественные энергосберегающие технологии, экономя за год более 57 млн кВт*ч.

Во время оценки эксперты конкурсной комиссии высоко оценили кадровые и социальные программы предприятия, среди которых программы улучшения качества жизни сотрудников, амбулаторно-поликлиническую помощь и другие.