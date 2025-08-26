Можно ли умереть, съев сухую лапшу без кипятка, — отвечает врач

Мальчик, который умер в Египте после трех пачек сухой лапши, мог столкнуться с острой кишечной непроходимостью или аллергической реакцией на приправы. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Ирина Бережная.

«Использование сухой лапши, даже если она будет без приправ, — вредно для организма, тем более в большом количестве. Скорее всего, ребенок погиб от острой кишечной непроходимости, потому что большое количество сухого теста при контакте с ферментными системами организма требует на себя большого количества жидкости, которой, скорее всего, не было, потому что жаркая погода. Если используют приправы, на них тоже нужно очень много и ферментов, и жидкости — ребенок не пил. И в итоге переваривание комка теста привело к тому, что оно стало более липким, более плотным», — сказала она.

Врач отметила, что без истории болезни невозможно однозначно определить причину смерти.

«Еще вариант — если возникла острая аллергическая реакция на приправы, которые находились в лапше быстрого приготовления. Вполне возможно, была еще и токсическая реакция. Любые продукты, сублимированные в сухом виде, специально разбавляются определенным количеством жидкости — там абсолютно четко написано, сколько нужно добавить, чтобы продукт мог быть употреблен в пищу. Обязательно нужно делать по инструкции», — сказала она.

Среди подростков есть тенденция потреблять лапшу сухой, подчеркнула Бережная. По ее словам, дети едят продукт «на слабо».

«Это есть в школах — поедание сухих макарон. Тоже может привести к достаточно серьезным последствиям, но что касается конкретного случая, очень сложно сказать, что явилось основной причиной: токсическое влияние приправ либо возникла острая кишечная непроходимость. Возможно, и то, и другое у одного и того же ребенка», — сказала она.

The Daily Mail сообщило, что в Египте мальчик умер после употребления нескольких пачек лапши быстрого приготовления – инцидент произошел в Каире. 13-летний ребенок ел продукт сухим и спустя приблизительно полчаса стал жаловаться на боль в животе, потливость и рвоту. Спасти пострадавшего медики не смогли.

