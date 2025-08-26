На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ возбудили уголовное дело против бойца ВСУ, вторгнувшегося в Курскую область

Telegram-канал Следком

Российские следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте в отношении бойца 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Петровского. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, мужчина в период с января по март текущего года неоднократно незаконно пересекал государственную границу РФ в Суджанском районе Курской области. При этом при себе он имел автомат и гранаты.

Украинский солдат участвовал в создании наблюдательно-огневых позиций в лесополосе в районе села Малая Локня, а также отслеживал перемещение российских военнослужащих, запугивал местных жителей и препятствовал их эвакуации. Все это делалось в целях блокирования и удержания населенного пункта под вооруженным контролем.

«В результате преступления нанесен существенный вред общественной безопасности села Малая Локня, <...> причинен значительный имущественный ущерб местным жителям», — говорится в заявлении.

Из него следует, что военные Вооруженных сил РФ в ходе боевых действий задержали Петровского и передали его следствию.

В настоящее время следователи устанавливают личности мирных граждан, пострадавших из-за действий бойца ВСУ, и оценивают причиненный им ущерб. Ожидается, что специалисты в рамках расследования выяснят все обстоятельства совершенного мужчиной преступления и затем дадут уголовно-правовую оценку его поступкам.

Ранее суд в РФ приговорил украинского солдата к 15 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область.

