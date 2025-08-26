Резервный борт приземлился в Нижневартовске после инцидента с рейсом Лондон — Пекин

Резервный борт китайской авиакомпании Air China приземлился в аэропорту Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа, чтобы забрать пассажиров рейса Лондон — Пекин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Пассажиров в Пекин увезет Boeing 777 вечером 26 августа.

Утром 26 августа летящий из Лондона в Пекин самолет китайской авиакомпании Air China принял решение сесть на запасной аэродром в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе из-за неисправности одного из двигателей.

Как сообщили в Росавиации, экипаж лайнера подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. Диспетчеры подведомственной Росавиации «Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации» своевременно отреагировали на полученный сигнал и оперативно предоставили экипажу нужную информацию о ближайших запасных аэродромах, способных принять лайнер. В конечном итоге Boeing 777-300 благополучно сел через 60 минут после объявления сигнала PAN в Нижневартовске.

Ранее сообщалось, что пассажиров рейса Лондон — Пекин в аэропорту Нижневартовска накормят русской едой.