Учитель подсматривал за мужчинами в душе и тайно снимал их на камеру

В Сингапуре учителя осудили за съемку мужчин в душевых и раздевалке

В Сингапуре суд вынес приговор учителю, который подсматривал за мужчинами в душе. Об этом сообщает Channel News Asia.

Инцидент произошел около местного водохранилища. 51-летний педагог по имени Ву должен был следить за вещами учеников, пока его подопечные занимались легкой атлетикой.

Однако в какой-то момент он заметил нескольких мужчин, которые мылись в открытом душе около туалета. Ву решил снять процесс и несколько раз проходил мимо, чтобы получить больше кадров.

Это заметил пробегавший мимо мужчина. Чтобы не спугнуть педагога, бегун не стал его отвлекать и сообщил в полицию.

Учителя задержали на парковке около водохранилища. Во время обыска правоохранители обнаружили носители с роликами, снятыми в период с 2010 по 2022 год. За «героями» видео мужчина подсматривал в душевых саун или раздевалках фитнес-центров. Всего он снял более 50 роликов.

Педагога приговорили к пяти месяцам и пяти неделям тюремного заключения.

