На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Учитель подсматривал за мужчинами в душе и тайно снимал их на камеру

В Сингапуре учителя осудили за съемку мужчин в душевых и раздевалке
true
true
true
close
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

В Сингапуре суд вынес приговор учителю, который подсматривал за мужчинами в душе. Об этом сообщает Channel News Asia.

Инцидент произошел около местного водохранилища. 51-летний педагог по имени Ву должен был следить за вещами учеников, пока его подопечные занимались легкой атлетикой.

Однако в какой-то момент он заметил нескольких мужчин, которые мылись в открытом душе около туалета. Ву решил снять процесс и несколько раз проходил мимо, чтобы получить больше кадров.

Это заметил пробегавший мимо мужчина. Чтобы не спугнуть педагога, бегун не стал его отвлекать и сообщил в полицию.

Учителя задержали на парковке около водохранилища. Во время обыска правоохранители обнаружили носители с роликами, снятыми в период с 2010 по 2022 год. За «героями» видео мужчина подсматривал в душевых саун или раздевалках фитнес-центров. Всего он снял более 50 роликов.

Педагога приговорили к пяти месяцам и пяти неделям тюремного заключения.

Ранее учительница изнасиловала 11-летнего ребенка и обвинила его в домогательствах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами