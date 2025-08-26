Российский рыбак несколько дней дрейфовал по реке на лодке с мертвым братом

В Красноярском крае рыбак четыре дня дрейфовал на лодке с мертвым братом

В Красноярском крае рыбак несколько дней дрейфовал по реке на сломанной моторной лодке со своим мертвым братом. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель».

Инцидент произошел на реке Чулым — резиновая моторная лодка с двумя братьями дрейфовала в сторону деревни Ёршово. Как выяснилось, четверо суток назад мужчины отправились на рыбалку и поначалу поддерживали связь с родственниками. Во время очередного звонка один из братьев сообщил племяннику о том, что его отец умер — причина его гибели не уточняется. Он также рассказал, что лодка сломалась. Юноша обратился в экстренные службы.

После получения заявки спасатели совместно с полицией перехватили дрейфующее плавсредство уже через 20 минут после начала операции. В лодке находился живой мужчина и тело его умершего брата. Погибшего передали медикам, а выжившего рыбака передали сотрудникам полиции. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее в Анапе сапбордист почти сутки дрейфовал в море.