В Анапе сапбордист почти сутки дрейфовал в море

В Краснодарском крае спасли сапбордиста, унесенного в открытое море
МБУ «Служба спасения» МО г-к Анапа

В Анапе спасатели доставили на берег мужчину, которого унесло в море на сапборде. Об этом сообщает городская служба спасения.

Турист, отдыхающий в Анапе, решил покататься на сапборде, он отправился на прогулку вечером 19 августа с пляжа «40 лет Победы». До места назначения мужчина вовремя не добрался, его друзья забили тревогу.

Любителя водных прогулок спасатели искали всю ночь, обнаружить его удалось около 10 утра 20 августа. Мужчина не нуждался в медицинской помощи и был доставлен на берег.

До этого на Сахалине сотрудники МЧС спасли несовершеннолетнего, которого унесло в открытое море в районе города Корсакова. Группа подростков отдыхала на берегу, один из них решил поплавать на надувном матрасе. В какой-то момент подростка стало все дальше уносить от берега. Очевидцы обратились в экстренные службы. Поблизости находился инспектор ГИМС Роман Козиков. На катере он подплыл к подростку и доставил его на берег. Медицинская помощь мальчику не потребовалась.

Ранее женщина уснула на сапборде и переплыла Ангару, пока ее искали волонтеры и полиция.

