На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Будьте аккуратны»: жительница Барнаула предупредила об извращенце в автобусе

Жительница Барнаула заявила, что неизвестный трогал ее за ягодицы в автобусе
true
true
true
close
Freepik

Жительница Барнаула заявила, что незнакомец приставал к ней в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал Barnaul 22.

По словам девушки, все произошло 26 августа в одном из городских автобусов.

«Был набит битком, я сидела в самом конце. Когда мне нужно было выходить, прошла к дверям. Сзади стоял мужчина, минимум лет сорок. Я не обратила внимания, но мне показалось, что в его руках была спортивная сумка, которой он упирался мне в ягодицы, хотя сзади него было достаточно места», — поделилась потерпевшая.

Девушка рассказала, что когда покидала салон, поняла, что в ее ягодицы упиралась не сумка, а рука соседа по автобусу. Она отметила, что плохо запомнила лицо извращенца, так как была в шоке, но обратила внимание, что на нем была рубашка в голубых оттенках.

«Девушки, будьте аккуратны», — предупредила потерпевшая.

Официальные ведомства инцидент не комментировали.

Ранее в Новосибирске неизвестный на авто приставал к девочкам-подросткам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами