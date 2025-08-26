«Будьте аккуратны»: жительница Барнаула предупредила об извращенце в автобусе

Жительница Барнаула заявила, что неизвестный трогал ее за ягодицы в автобусе

Жительница Барнаула заявила, что незнакомец приставал к ней в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал Barnaul 22.

По словам девушки, все произошло 26 августа в одном из городских автобусов.

«Был набит битком, я сидела в самом конце. Когда мне нужно было выходить, прошла к дверям. Сзади стоял мужчина, минимум лет сорок. Я не обратила внимания, но мне показалось, что в его руках была спортивная сумка, которой он упирался мне в ягодицы, хотя сзади него было достаточно места», — поделилась потерпевшая.

Девушка рассказала, что когда покидала салон, поняла, что в ее ягодицы упиралась не сумка, а рука соседа по автобусу. Она отметила, что плохо запомнила лицо извращенца, так как была в шоке, но обратила внимание, что на нем была рубашка в голубых оттенках.

«Девушки, будьте аккуратны», — предупредила потерпевшая.

Официальные ведомства инцидент не комментировали.

Ранее в Новосибирске неизвестный на авто приставал к девочкам-подросткам.