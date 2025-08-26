На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали выбирать тихий туризм

«МегаФон»: избинг стал одним из главных трендов лета 2025 года
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Россияне стали чаще выбирать тихий отдых в деревенских избах, экоотелях и глэмпингах, следует из результатов совместного исследования «МегаФона» и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

По данным исследования, число бронирований в малых городах России с начала 2025 года увеличилось на 7-15%. Например, число бронирований в Рыбинске увеличилось на 30% по сравнению с 2024 годом, а в Ростове Великом – на 15%.

Как отметила управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова, россияне стали активнее интересоваться направлениями с исторической и культурной самобытностью.

«Одновременно с этим в малых городах активно развивается туристическая инфраструктура в русском стиле: на «Островке» путешественники могут забронировать отреставрированные избы, старинные терема или дизайн-отели, вдохновленные национальным колоритом», — сказала она.

Одним из главных трендов лета 2025 года стал избинг. По данным «МегаФона», трафик на сайтах с такими предложениями вырос на 23% по сравнению с летом 2024 года. Чаще всего подобный отдых выбирают российские путешественники от 35 до 44 лет.

По словам технического директора «МегаФона» Алексея Титова, туристам важно оставаться на связи и делиться своими впечатлениями в соцсетях.«Поэтому мы продолжаем развивать инфраструктуру в малых городах, на туристических маршрутах и в других важных для абонентов локациях», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами