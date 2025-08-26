Россияне стали выбирать тихий туризм

«МегаФон»: избинг стал одним из главных трендов лета 2025 года

Россияне стали чаще выбирать тихий отдых в деревенских избах, экоотелях и глэмпингах, следует из результатов совместного исследования «МегаФона» и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

По данным исследования, число бронирований в малых городах России с начала 2025 года увеличилось на 7-15%. Например, число бронирований в Рыбинске увеличилось на 30% по сравнению с 2024 годом, а в Ростове Великом – на 15%.

Как отметила управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова, россияне стали активнее интересоваться направлениями с исторической и культурной самобытностью.

«Одновременно с этим в малых городах активно развивается туристическая инфраструктура в русском стиле: на «Островке» путешественники могут забронировать отреставрированные избы, старинные терема или дизайн-отели, вдохновленные национальным колоритом», — сказала она.

Одним из главных трендов лета 2025 года стал избинг. По данным «МегаФона», трафик на сайтах с такими предложениями вырос на 23% по сравнению с летом 2024 года. Чаще всего подобный отдых выбирают российские путешественники от 35 до 44 лет.

По словам технического директора «МегаФона» Алексея Титова, туристам важно оставаться на связи и делиться своими впечатлениями в соцсетях.«Поэтому мы продолжаем развивать инфраструктуру в малых городах, на туристических маршрутах и в других важных для абонентов локациях», — сказал он.