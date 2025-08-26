На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Голосование за глав регионов в Москве пройдет с помощью электронных терминалов

В Москве установят обновленные терминалы для голосования за глав регионов
Евгений Самарин/mos.ru

В Москве избиратели из субъектов РФ проголосуют за глав своих регионов с помощью обновленных электронных терминалов с 12 по 14 сентября, сообщается на сайте mos.ru.

Обновленные терминалы стали еще более функциональными. В них появились встроенные источники бесперебойного питания.

Также перед выводом бюллетеня на экран терминал проверит соответствие данных избирателя в паспорте и электронном списке для голосования. Кроме того, система научилась распознавать данные и сравнивать их со сведениями их электронного списка избирателей.

Терминал также проверить оригинальность предъявленного избирателем документа, а во время перехода к цифровому бюллетеню на экране автоматически включатся затемняющиеся шторки, чтобы посторонние не знали, за кого голосует избиратель.

В столице избиратели смогут отдать свои голоса за губернаторов и глав Архангельской, Ростовской, Ленинградской и других областей.

Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление до 8 сентября. Избиратели с одобренными заявками на голосование по месту нахождения смогут выбрать главу своего региона 12, 13 или 14 сентября с 08:00 до 20:00 на любом из 14 участков столицы.

