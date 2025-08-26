На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Участники блог-тура премии «Шум» посетили сельскохозяйственные предприятия Подмосковья

В Московской области прошел блог-тур премии «Шум»
true
true
true
close
Пресс-служба Премии «ШУМ»

В Подмосковье в рамках уникального блог-тура премии «Шум» 20 молодых лидеров мнений посетили производства продуктов питания, экофермы и агрокомплексы области. В мероприятии приняли участие блогеры-гиды, телевизионные журналисты, медиапедагоги, авторы собственных медиапроектов и представители студенческих и региональных СМИ, сообщила пресс-служба премии.

Организаторы подчеркнули, что Россия — один из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции в мире, также работа в агропромышленной сфере становится все более популярной у молодежи. Поэтому именно это направление стало основой для блог-тура.

Официальными партнерами мерпоприятия выcтупают информационное агентство России ТАСС и медиахолдинг Rambler&Co, а также News Media Holding и «Газпром-Медиа Холдинг», информационными партнерами — «Лента.ру», «Газета.Ru» и ряд других крупных медиаплощадок.

Уточняется, что участники побывали на молочном комбинате «Чеховский» компании Health & Nutrition, в Центре геномной селекции «Мираторг», овцеводческом агрокомплексе «Хутор Спасский», экоотеле «Бунин ручей» и на выставке в Национальном центре «Россия».

Общее количество подписчиков в социальных сетях участников поездки превышает 10 млн человек, что позволит миллионам людей узнать больше о достижениях в сфере сельского хозяйства и познакомиться с передовыми решениями производств Московской области, отметили организаторы.

По итогам поездки участники создали авторские медиапродукты о сельском хозяйстве России и фильм, посвященный агропромышленным предприятиям Московской области и уникальным цифровым технологиям, которые позволяют увеличить эффективность и производительность в сфере сельского хозяйства.

