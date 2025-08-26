Участник программы «Время героев» назначен помощником губернатора Башкортостана

Кавалер ордена Мужества и участник президентской программы «Время героев» Оскар Ситдиков назначен на пост помощника главы республики Башкортостан. Об этом сообщается на сайте проекта.

Уточняется, что в мае прошлого года Ситдиков стал одним из 83 участников первого потока программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

По словам Ситдикова, участие в проекте позволило ему получить сильное базовое управленческое образование, которое поможет ему эффективно проявить себя в работе над различными социальными и молодежными проектами, в том числе при разработке инициатив в сфере патриотического воспитания.

«Программа дала мне возможность учиться у лучших, проходить стажировку под началом главы моей родной республики Башкортостан Радия Хабирова. Наше взаимодействие было основано на практическом погружении в работу администрации региона. Губернатор лично курировал стажировку, уделяя внимание работе с молодежью, ветеранами СВО и вопросам патриотического воспитания», — сообщил Ситдиков.

Cообщается, что в качестве помощника главы региона Ситдиков будет курировать вопросы, связанные с СВО, включая работу с обращениями граждан, участие в разработке социальных и патриотических проектов, а также взаимодействие с ветеранскими организациями и молодежью региона.

Губернатор Башкортостана, в свою очередь, подчеркнул большое значение обучения на программе для дальнейшей реализации ее участников и выразил уверенность, что опыт и компетенции Ситдикова способствуют развитию региона.

Ранее сообщалось, что назначения на ответственные посты получили 47 участников первого потока «Времени героев». Среди них — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов и руководитель «Движения Первых» Артур Орлов.