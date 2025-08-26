На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Исторический музей проведет праздничную программу «Казаки – слава и доблесть России»

Исторический музей пригласил россиян на День российского казачества
Владимир Вяткин/РИА Новости

В преддверии Дня российского казачества, который по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечается 1 сентября в День Донской иконы Божией Матери, Исторический музей проведет праздничную программу «Казаки – слава и доблесть России», сообщает пресс-служба музея.

Праздник отметят в Центральном музее российского казачества в Москве 31 августа. Для посетителей организуют интерактивные и театрализованные экскурсии, мастер-классы, выступление казачьего хора и розыгрыш призов. Все посетители в этом день смогут посетить экспозицию с 50% скидкой.

В рамках экскурсий посетители узнаю историю казачества, традиции и обряды. Кроме того, для юных посетителей проведут мини-экскурсии казачьи игры и викторины.

