«Чувствовал сладкий запах»: заболевший раком мужчина рассказал о неожиданных симптомах

Больной раком шотландец рассказал, что его преследовал запах сладкой ваты
Shutterstock

63-летний житель Великобритании Стив Тернбулл, который несколько месяцев жаловался на странный запах, узнал, что болен агрессивной формой рака мозга — диагностировали глиобластому. Об этом сообщает The Mirror.

По словам мужчины, он впервые почувствовал недомогание зимой 2024 года. Его внезапно стошнило, когда он попробовал подливу к мясу, а после этого он несколько дней чувствовал странные запахи, в том числе сахарной ваты.

«После случая с подливой я задул свечу и вновь почувствовал запах ваты. А затем мне поплохело. Постепенно такие ситуации стали повторяться, а это чувство стало привычным», — поделился Тернбулл.

Через несколько месяцев после этого у мужчины появились другие симптомы: головокружение, головные боли, проблемы с равновесием. Его обследовали, в том числе сделали МРТ мозга, после чего поставили диагноз.

Пациент прошел курс интенсивной лучевой и химиотерапии, чтобы замедлить темпы роста опухоли, и сейчас ждет результатов повторного МРТ, чтобы медики скорректировали план лечения. Мужчина общается с прессой, чтобы предупредить как можно больше людей обращать внимание на необычные симптомы и вовремя на них реагировать.

Ранее врач рассказал, как питание влияет на риск развития рака.

