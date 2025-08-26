Липчанин вел непристойную переписку с детьми и попал под суд

В Липецке мужчина получил срок 20 лет за переписку с несовершеннолетними

Жителя Липецка осудили за отправку материалов непристойного содержания несовершеннолетним. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 50-летний мужчина вступал в переписку с детьми, точно зная, что им от восьми до 15 лет. В беседе он отправлял сообщения с непристойными намеками и отправлял материалы соответствующего содержания.

«О противоправных действиях в отношении малолетней дочери заявила ее мать, обнаружившая переписку с незнакомцем», – сообщается в публикации.

После того, как следователи стали проводить необходимые мероприятия, выяснилось, что от действий мужчины пострадали пять человек, дети проживали на территории Липецкой области и Краснодарского края.

Мужчину задержали, в его отношении возбудили уголовное дело, сам фигурант вину не признал.

Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

