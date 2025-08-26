Свидетель рассказал, как террориста из «Крокус Сити Холла» снимали с дерева

РИА: правоохранители спилили дерево, чтобы снять с него террориста из «Крокуса»

Одного из исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске снимали с дерева, которое в конце-концов пришлось спилить, так как злоумышленник отказывался сдаваться правоохранителям. Об этом рассказал в интервью РИА Новости свидетель события, участник судебного заседания.

Сотрудники ДПС погнались за автомобилем преступников, которые пытались скрыться с места теракта. Их машина выехала на встречную полосу и столкнулась с другим авто. После этого четверо подозреваемых убежали в сторону леса, один из них забрался на дерево.

«Убежавшего в лес террориста снимали с дерева, дерево пришлось пилить, сам слезать он не хотел», — рассказал собеседник агентства.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Подозреваемых задержали на следующий день после нападения. По информации следствия, их перехватили в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу.

Ранее сообщалось, что в СИЗО обвиняемый по делу «Крокуса» навязывает сокамернику свою религию.