На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске сироту избили из-за того, что она решила снять на телефон драку

В Новосибирске девушка решила снять драку на камеру и была избита
true
true
true
close
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Девушка получила травмы после конфликта с несовершеннолетними в Новосибирске. Об этом сообщает kp.ru.

25-летняя пострадавшая прилетела в город из Петербурга, так как должна была оформить документы на квартиру, которая ей досталась как сироте.

В день инцидента девушка вместе с другом шла в сторону площади Ленина. В какой-то момент она заметила, как толпа избивает несовершеннолетнего. Чтобы остались доказательства произошедшего, она стала снимать.

Это не понравилось одной из участниц конфликта, она подбежала к девушке и позже вместе со знакомыми потребовала удалить видео.

«Я надеялась, что они меня отпустят, и согласилась стереть запись. Но у меня отобрали сумку, телефон, разбили очки, порвали кошелек», – сообщается в публикации.

В результате пострадавшую избили. По словам самой девушки, ей повредили нос. При этом она не стала обращаться в полицию, так как полагает, что компания может найти ее и снова причинить вред здоровью.

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что по факту произошедшего проведут проверку.

Ранее в Белгородской области мужчина избил соседа, который громко слушал музыку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами