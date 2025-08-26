В Новосибирске сироту избили из-за того, что она решила снять на телефон драку

В Новосибирске девушка решила снять драку на камеру и была избита

Девушка получила травмы после конфликта с несовершеннолетними в Новосибирске. Об этом сообщает kp.ru.

25-летняя пострадавшая прилетела в город из Петербурга, так как должна была оформить документы на квартиру, которая ей досталась как сироте.

В день инцидента девушка вместе с другом шла в сторону площади Ленина. В какой-то момент она заметила, как толпа избивает несовершеннолетнего. Чтобы остались доказательства произошедшего, она стала снимать.

Это не понравилось одной из участниц конфликта, она подбежала к девушке и позже вместе со знакомыми потребовала удалить видео.

«Я надеялась, что они меня отпустят, и согласилась стереть запись. Но у меня отобрали сумку, телефон, разбили очки, порвали кошелек», – сообщается в публикации.

В результате пострадавшую избили. По словам самой девушки, ей повредили нос. При этом она не стала обращаться в полицию, так как полагает, что компания может найти ее и снова причинить вред здоровью.

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что по факту произошедшего проведут проверку.

