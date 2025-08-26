На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителей Москвы предупредили об ухудшении погоды 26 августа

Синоптик Тишковец: 26 августа в Москве ожидается порывистый ветер
Владимир Песня/РИА «Новости»

Во вторник, 26 августа, в Москве ожидается ливень, порывистый ветер и температура воздуха до плюс 15 градусов. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, погода будет напоминать настоящую осень. В Москве температура воздуха составит от +12 до +15, в Подмосковье — от +11 до +16.

Тишковец добавил, что Москву ждет порывистый юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление подрастет до 743 мм ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в предстоящие выходные в Москве ожидается потепление до +25°C, однако в середине недели температура воздуха будет на 2-3°C ниже нормы. Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что в первую половину недели столбики термометров в столичном регионе ночью покажут от +5°C до +10°C, в Москве — +8°C...+10°C.

Как рассказали газете «Известия» в агентстве «Метеоновости», на продолжение лета в сентябре рассчитывать не стоит, хотя в начале месяца и возможна короткая теплая погода. При этом последние недели августа будут прохладными и дождливыми, в Центральной России температура воздуха будет ниже нормы.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето.

