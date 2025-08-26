Москвичам рассказали о погоде до конца августа и в День знаний

На текущей неделе погоду в столичном регионе формирует мощный, двуцентровый атлантический циклон. На этом фоне сегодня, 26 августа, будет облачно, ветрено, временами пройдут осадки, рассказала метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с 360.ru.

Днем, по словам синоптика, ожидается +13…+15 градусов в столице и +13…+16 градусов по области. В среду и четверг днем местами сохранятся небольшие и умеренные дожди, а в целом погода в середине недели будет неустойчивой. Так, ночью 27 августа в Москве ожидается от +9 до +11 градусов, днем от +15 до +17 градусов, по области от +13 до +18 градусов.

В четверг воздух прогреется до +17…+19 градусов. На субботу, 30 августа, Позднякова спрогнозировала кратковременный дождь и потепление до +22…+27 градусов.

«По всему видно, что и 31-е число тоже будет с высокой температурой воздуха. Так что конец месяца порадует настоящей летней погодой», — пообещала синоптик.

Что касается 1 сентября, то точного прогноза на сегодняшний день еще нет, но предварительно все модели прогнозирования обещают на День знаний приход в столичный регион волны тепла, отметила метеоролог. При этом осадки могут все-таки пройти, но будет достаточно тепло – от +22 до +25 градусов.

Отметим, что сегодняшний день, 26 августа, станет самым холодным на этой неделе – об этом «Москва 24» сообщила со ссылкой на прогноз ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса. По его словам, в этот день, а также в среду, 27 августа, в городе сохранится облачная с прояснениями погода. При этом в столице пройдут кратковременные дожди.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что период «бабьего лета», когда температура воздуха будет выше климатической нормы, наступит в Москве и Подмосковье в сентябре. По его словам, синоптики предупредят об этом явлении за несколько дней до его наступления.

Ранее москвичам рассказали, когда в столице наступит климатическая осень.