В Подмосковье увеличат поголовье крупного рогатого скота

Более 340 тысяч тонн молока произвели в Московской области за полгода

В Московской области за первые 6 месяцев 2025 года произвели 342,7 тыс. тонн молока, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

В ведомстве добавили, что 307,7 тыс. тонн пришлось на сельскохозяйственные организации, 18,4 тыс. тонн — на фермерские, а 16,6 тыс. тонн — на личные подсобные хозяйства.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных, в регионе планируют увеличивать поголовье крупного рогатого скота и объемов производства сырого молока.

«До 2028 года в Подмосковье запланировано к вводу 14 молочных ферм. Сейчас это одно из приоритетных направлений в рамках господдержки», — сказал он.

Двойных добавил, что в регионе также действуют субсидии и другие меры поддержки.

«В этом году выделено 1 135 млн рублей на животноводство и 923,7 млн рублей – на племенное животноводство», — сказал он.

Двойных подчеркнул, что за полгода средний надой на одну корову на региональных предприятиях достиг 4,5 тонн – почти на 400 кг больше, чем в прошлом году.