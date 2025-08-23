На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье назвали количество произведенного мяса птицы за полгода

Более 155 тысяч тонн мяса птицы произвели в Подмосковье за полгода
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Московской области за первые 6 месяцев 2025 года произвели 155,2 тыс. тонн мяса птицы, что на 11,6 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, приоритетная задача — обеспечить внутренний спрос.

«Сегодня Московская область производит около 15% от общего объема мяса птицы и субпродуктов в Центральном федеральном округе и почти 6% — в России», — сказал он.

Также Двойных добавил, что в регионе увеличиваются поставки за рубеж.

«За полгода экспорт в стоимостном выражении вырос на 42,9%, объем отгрузок составил около 76 тыс. тонн», — сказал он.

Птицу перерабатывают в готовое мясо и полуфабрикаты, среди которых котлеты, фарш и другие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами