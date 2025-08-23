В Подмосковье назвали количество произведенного мяса птицы за полгода

Более 155 тысяч тонн мяса птицы произвели в Подмосковье за полгода

В Московской области за первые 6 месяцев 2025 года произвели 155,2 тыс. тонн мяса птицы, что на 11,6 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, приоритетная задача — обеспечить внутренний спрос.

«Сегодня Московская область производит около 15% от общего объема мяса птицы и субпродуктов в Центральном федеральном округе и почти 6% — в России», — сказал он.

Также Двойных добавил, что в регионе увеличиваются поставки за рубеж.

«За полгода экспорт в стоимостном выражении вырос на 42,9%, объем отгрузок составил около 76 тыс. тонн», — сказал он.

Птицу перерабатывают в готовое мясо и полуфабрикаты, среди которых котлеты, фарш и другие.