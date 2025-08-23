В Новом Уренгое открылась «Школа 21. Старт»

Герман Греф: уроженец даже небольшого города может достичь больших успехов

Уроженец даже небольшого города может достичь больших успехов, заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф во время открытия «Школы 21. Старт» в Новом Уренгое, сообщает пресс-служба Сбера.

В «Школе 21. Старт», открывшейся на базе образовательного парка «Лаборатория» подростки смогут бесплатно изучать цифровые технологии, среди которых программирование, машинное зрение и другие.

«Я восхищен тем, что я увидел в вашем замечательном городе. Возможности, которые здесь предоставляются, —колоссальные. Благодаря такой среде вырастают лидеры, которые потом создают новый мир», — сказал Греф.

Он добавил, что дети в «Школе 21. Старт» смогут развивать свои цифровые навыки уже с юного возраста.

«Самое важное, что они смогут получить здесь, — это развитие мягких навыков, которые являются залогом успеха всей жизни», — отметил глава Сбера.

Также губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что в образовательном парке «Лаборатория» созданы лучшие возможности для углубленного изучения естественных предметов и дополненной реальности.

«Уверен, для многих ребят увлечение определит выбор будущей профессии», — сказал он.

С начала нового учебного года участники «Школы 21. Старт» будут изучать программы «L1. Электроника, 3D-технологии и основы робототехники» и «L2. Программирование на Python, интернет вещей и основы машинного зрения». Ежегодно обучение в Новом Уренгое будут проходить более 500 детей.