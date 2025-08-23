В Кемеровской области медсестра отдала мошенникам миллион рублей в подарочной упаковке

В городе Полысаево Кемеровской области мошенники похитили у медсестры около миллиона рублей, обманутая женщина, следуя инструкциям афериста, упаковала все свои сбережения в коробку, перевязала ее лентой и передала таксисту как подарок. Об этом сообщает УМВД Кузбасса.

Неизвестные связались с 55-летней женщиной под видом сотрудников правоохранительных органов. Лже-силовик сообщил, что с ее счета осуществляются незаконные переводы за границу, за что ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Чтобы «спасти» деньги, злоумышленник убедил женщину передать все сбережения курьеру через такси. Потерпевшая сняла деньги с карты и добавила к ним домашние накопления, составив в общей сложности около 1 миллиона рублей. Купюры женщина замаскировала среди предметов чайного сервиза, упаковала все в коробку и обвязала ее праздничной лентой, «подарок» она вручила вызванному таксисту, который не подозревал, что помогает преступникам.

Водитель отвез сверток в Томск, где вручил неизвестному мужчине. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее во Владимирской области работница банка взяла из кассы 25 млн и отдала аферистам.