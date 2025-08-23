В Югре будут судить мать, которая била сына шнуром от зарядки

В Мегионе перед судом предстала местная жительница, обвиняемая в истязании собственного ребенка, женщина наносила сыну побои. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды Югры».

Суд города Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры начал рассматривать уголовное дело в отношении матери, которая жестоко избивала своего маленького ребенка. Женщину обвиняют не только в нанесении телесных повреждений своему ребенку, но и в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

По данным следствия обвиняемая регулярно избивала несовершеннолетнего шнуром от зарядного устройства. В ходе расследования женщина частично признала свою вину.

До этого в Елизово оглашен приговор местной жительнице, которая полгода истязала семилетнюю дочь. 44-летняя обвиняемая с марта по сентябрь 2023 года издевалась над своей малолетней дочерью. Не выдержав насилия, ребенок сбежал из дома через окно. В настоящее время девочка проживает в семье опекунов. В отношении матери было возбуждено уголовное дело об истязании, приговором суда ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

