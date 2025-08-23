На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Твери пьяный водитель покусал полицейских

В Твери пьяный водитель напал на двух полицейских и искусал их
Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Твери задержан пьяный водитель, который при задержании укусил двух сотрудников полиции, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает портал TVTver.

Инцидент произошел 20 августа в Заволжском районе Твери. Сотрудники ППС остановили автомобиль Volkswagen Passat под управлением 24-летнего мужчины с явными признаками опьянения.

После составления протокола об отстранении от управления водитель отказался от освидетельствования алкотестером и оказал стражам порядка сопротивление. В ходе потасовки дебошир дважды укусил одного правоохранителя в область колена, а другому вцепился зубами в руку.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Заволжский районный суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на время следствия.

До этого сообщалось, что в Жигулевске будут судить местную жительницу, которая села за руль пьяной и напала на полицейского, остановившего ее авто. Автомобилистка с трудом выбралась из машины и начала оскорблять сотрудников. Одного из них она укусила за руку и попыталась пнуть. Возбуждено уголовное дело, фигурантке может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Иркутске арестовали девушку, укусившую полицейского.

