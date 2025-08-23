На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Орле отчим три месяца истязал пасынка

В Орле отчима обвинили в истязании пасынка
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Житель Орла заключен под стражу за издевательства над несовершеннолетним сыном жены, мужчина угрожал мальчику и регулярно избивал его. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 31-летний орловчанин в течение трех месяцев истязал малолетнего пасынка. Мужчина наносил ребенку побои и угрожал. Когда о происходящем в семье стало известно, отчима арестовали, он заключен под стражу.

Возбуждены уголовные дела об истязании и угрозах причинения тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Омске многодетная мать истязала десятилетнюю дочь. Женщина избивала ребенка, унижала и высказывала угрозы. Когда о происходящем в семье стало известно, детей из семьи изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр. Мать ограничили в правах. В отношении омички было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы.

Ранее на Алтае женщина истязала грудного ребенка после ссоры с его отцом и свекровью.

