В Кронштадте подростков унесло в залив на катамаранах

78.ru: в Кронштадте спасли подростков из Москвы, унесенных в залив
Hrazhynskaya Maryia/Shutterstock/FOTODOM

В Кронштадте спасатели оказали помощь четверым подросткам-спортсменам, которые катались на катамаранах. Об этом сообщает 78.ru.

Группа подростков отдыхала на пляже без сопровождения взрослых. Четверо несовершеннолетних решили прокатиться на катамаранах, подростки отплыли далеко от берега и поняли, что их уносит в залив.

На помощь детям пришли спасатели. Любителе водных прогулок удалось вернуть на берег. Известно, что дети приехали из Москвы на сборы по водному поло.

До этого на Сахалине сотрудники МЧС спасли несовершеннолетнего, которого унесло в открытое море в районе города Корсакова. Группа подростков отдыхала на берегу, один из них решил поплавать на надувном матрасе. В какой-то момент подростка стало все дальше уносить от берега. Очевидцы обратились в экстренные службы. Поблизости находился инспектор ГИМС Роман Козиков. На катере он подплыл к подростку и доставил его на берег. Медицинская помощь мальчику не потребовалась.

Ранее в Анапе сапбордист почти сутки дрейфовал в море.

