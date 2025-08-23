Суд Москвы запретил сайты с книгами канадского политолога Тараса Кузьо

Суд запретил сайты с книгами канадского политолога Кузьо об отношениях РФ и Украины

Симоновский суд Москвы запретил сайты с книгами британо-канадского политолога Тараса Кузьо, в которых содержатся антироссийские высказывания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.

Прокуратура подала иск с требованием прекратить распространение книги Кузьо «Война Путина против Украины. Революция, национализм и криминалитет». Надзорное ведомство утверждает, что в книге содержатся высказывания, разжигающие ненависть и вражду в отношении россиян как отдельной национальной группы.

Кузьо — британский и канадский политолог украинского происхождения, который специализируется на истории и политике СССР, России и Украины, а также на советологии. Он является автором научных статей о национализме и геополитике. В 2022 году ему запретили въезд в Россию.

14 августа Таганский районный суд Москвы отказался заочно арестовать писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (Григорий Чхартишвили – настоящее имя).

В июле суд признал Акунина виновным по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Писателя приговорили к 14 годам лишения свободы.

Ранее в России запретили пять скандальных песен группы «Ленинград».