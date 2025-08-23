На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд Москвы запретил сайты с книгами канадского политолога Тараса Кузьо

Суд запретил сайты с книгами канадского политолога Кузьо об отношениях РФ и Украины
true
true
true
close
Shutterstock

Симоновский суд Москвы запретил сайты с книгами британо-канадского политолога Тараса Кузьо, в которых содержатся антироссийские высказывания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.

Прокуратура подала иск с требованием прекратить распространение книги Кузьо «Война Путина против Украины. Революция, национализм и криминалитет». Надзорное ведомство утверждает, что в книге содержатся высказывания, разжигающие ненависть и вражду в отношении россиян как отдельной национальной группы.

Кузьо — британский и канадский политолог украинского происхождения, который специализируется на истории и политике СССР, России и Украины, а также на советологии. Он является автором научных статей о национализме и геополитике. В 2022 году ему запретили въезд в Россию.

14 августа Таганский районный суд Москвы отказался заочно арестовать писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (Григорий Чхартишвили – настоящее имя).

В июле суд признал Акунина виновным по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Писателя приговорили к 14 годам лишения свободы.

Ранее в России запретили пять скандальных песен группы «Ленинград».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами