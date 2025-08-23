На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Инструменты вошли в топ популярных категорий доставки на маркетплейсы

В России существенно выросло число доставок инструментов на маркетплейсы
true
true
true
close
Кирилл Брага/РИА Новости

По данным ГК «Деловые Линии», за семь месяцев этого года в сегменте в три раза выросло количество доставок инструментов. Тоннаж перевозок этой категории увеличился в пять раз. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители логистической отрасли.

Инструменты опережают по росту числа заказов такие товары, как комплектующие и мебель, где фиксируется увеличение в два раза. По тоннажу отмечается рост у лодочных моторов – в четыре раза, у лодок, комплектующих, швейной фурнитуры, фильтров, медтоваров и удобрений – в два раза.

Помимо инструментов, подсчитали в «Деловых Линиях», в 2025 году в топ-5 популярных категорий товаров в сегменте доставки в маркетплейсы входят одежда, продукция народного потребления, косметика и предметы гигиены.

«По числу отправок на маркетплейсы в январе-июле 2025 года также лидируют аксессуары, а по тоннажу – БАДы», – отметили в пресс-службе компании.

В федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» лидерами по объему поставок в первом полугодии 2025 года являются косметика и парфюмерия, а также ювелирные изделия. Так, косметика и парфюмерия показали рост на 52%, ювелирные изделия выросли на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эти категории опережают средний рост поставок на маркетплейсы.

«Рост оборота маркетплейсов составляет около 21% по сравнению с прошлым годом», – сказал директор по продажам федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Юрий Коробейников.

Ранее логисты рассказали, что стали чаще завозить в Россию из Китая.

