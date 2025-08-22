В Новом Уренгое появился уникальный интерактивный фонтан

В Новом Уренгое на площади Молодежи запущен большой мультимедийный комплекс из 169 струй, включая систему тумана, поднимающихся на высоту до 15 метров, с музыкой и светом. Он создан Сбером к 50-летнему юбилею, сообщила пресс-служба банка.

«Для всей команды Сбера большая честь подарить вам на юбилей этот подарок, который, я надеюсь, будет служить многие-многие годы», — поздравил жителей города во время открытия фонтана председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В Сбере добавили, что это уже 31-й интерактивный фонтан, подаренный банком российским городам и столице Беларуси — Минску, и первый в Заполярье пример работы сложных гидротехнических систем в условиях Крайнего Севера.

В свою очередь, глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поблагодарил Сбер за подарок, выразил уверенность, что фонтан станет любимым местом встречи горожан и добавил, что Новый Уренгой уверенно смотрит в будущее и идет к еще большим достижениям.

Уточняется, что особенностью фонтана является водный экран размером 8 на 16 метров, на который можно проецировать видео и лазерные шоу. На нем был продемонстрирован фильм музыковеда Михаила Казиника о Петре Чайковском, кинокартина наглядно показала образовательный потенциал сооружения.

Также на открытии фонтана состоялось масштабное шоу, в концертной программе выступили оркестр Imperialis Orchestra, артисты балета и танцевальные коллективы.

Специальный творческий номер «Энергия Нового Уренгоя» продемонстрировал жизнь пульсирующего центра газодобычи. Все мультимедийное наполнение номера, включая музыкальную композицию и видеоконтент для водного экрана, было создано искусственным интеллектом Сбера. Музыкальное сопровождение помогла написать нейросеть SymFormer, а визуальный ряд создан с помощью нейросети Kandinsky.

В финале программы арт-группа Soprano Михаила Турецкого исполнили попурри из советских песен.

Сообщается, что с наступлением холодов фонтан трансформируют в ледовый каток с иллюминацией и музыкальным сопровождением.